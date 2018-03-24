Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığınca, vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını doğrudan iletebilmesi için başlatılan "Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi" kapsamında oluşturulan Açık Kapı Bürosu Bolu Valiliğinde hizmete açıldı. Açılışta, gazetecilere büro hakkında bilgi veren Baruş, büronun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Baruş, büronun vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde çalışacağını da belirterek, "Amaç, vatandaşlarımızın devletten talep ve şikayetlerini kısa sürede neticelendirilmesi ve taleplerin ayrı bir birim tarafından takip edilerek sonuçlandığında da vatandaşımızın anında bilgilendirilmesi. Hizmetlerimizin temel amacı vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek. Onların devletten beklentilerinin en kısa zamanda gerçekleşmesini sağlamak" diye konuştu.

BÜRODA 5 PERSONEL GÖREVLİ OLACAK

Büroda 5 personel görevlendirdiklerini belirten Baruş, "Bu arkadaşlarımızın da diğer kamu kurumlarından irtibat halinde olacağı 45 görevli var. Genel olarak 16 hizmet konusu tespit edildi. Bunlar sağlık, sosyal güvenlik, kültür turizm ve güvenlik gibi temel hizmet konularını içeriyor. Vatandaşlarımız kamu kurumlarından talep ve şikayetlerini burada ilgili memurlara sözlü ve yazılı olarak kolayca yapabilecek" dedi. Baruş, açılışın ardından büroyu gezerek görevli personelden bilgi aldı.