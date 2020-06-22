Valilik açıkladı: 900 TL cezası var

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsün ilimizde etkisini kırmak için Bolu Valiliği tarafından önemli bir karar daha alındı. Valilikten alınan karara göre maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.

900 TL CEZASI VAR

Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren ‘Maske Kullanımına Yönelik Denetimler’ artırılacaktır. 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.