Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Valili binasının ön kısmında bulunan dönel kavşakta çalışan Bolu Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki mevsimlik kadın işçiler, çay ihtiyaçlarını karşılamak için dönel kavşağa soba kurup üstünde çaydanlıkla çay demlediler.

Büyük ilgi çeken soba üstünde çay keyfinin Bolu Valilik binasının hemen ön kısmında bulunan dönele kavşakta olması, büyük şaşkınlık yarattı. Bir taraftan dönel kavşağa çiçek diken kadın işçiler diğer taraftan da sobaya tahta parçası atarak, sobanın iyice alevlenmesini ve çaydanlığın biran önce demlenmesi için de zaman harcadılar.