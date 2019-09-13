Valilik iddiaları yalanladı

Haber: Ceylan Beykoz

İçlerinde Bolu’nun da olduğu Zonguldak ve Düzce’de yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan kömürleri kalitesizleri ile değiştirdiği iddia edilen 1 TIR şoförü, 2 kömürcü, 1 nakliyatçı gözaltına alınması ve olayla ilgili 18 kişinin de ifadesi alındığı basına yansımıştı. Kamuoyunda tartışılan konu üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı.

İncelemenin ardından Bolu Valiliği tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada basına yansıyan haberlere ilişkin muhtaç vatandaşlara dağıtılan kömürlerin ihale edilen firmaca kalitesizleri ile değiştirildiği iddiasının incelettirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca inceleme sonucunda, konu ile ilgili Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınan bilgiye göre yapılan haberin Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgisinin bulunmadığı ifade edilerek, “Haberde dağıtıcı firma olarak belirtilen isimlerin hiçbirinin (gerek vakfımıza ulaşım, gerekse vakfımızdan vatandaşlarımızın adreslerine ulaşım v.b.) Bolu’da kömür dağıtım ihalelerinde yer almadığı, ayrıca ilimizde tüm kömür dağıtım esnasında kurum personelimizin zorunlu olarak dağıtıcıya refakat ettiği, kurum olarak herhangi mağduriyete sebebiyet vermemek adına ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve dağıtım işlemlerinin özenle yürütüldüğü, şu ana kadar muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlar ile ilgili her hangi bir aksaklık yaşanmadığı bildirilmiştir. Bundan sonra herhangi bir aksaklık tespit edilmesi halinde yasal işlemler yapılacaktır” cümlelerine yer verildi.