Valilik, İzmir için harekete geçti

Haber: N. Halid Altundal

İzmir’de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen deprem sonrasında 51 vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. Artçı depremlerin devam ettiği İzmir’de evlerine giremeyen binlerce vatandaşımız için Bolu Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından yapılan duyuruda afetzedelere gönderilmek üzere gıda kolisi toplanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili duyuruda şu ifadelere yer verildi: “İzmir ilimiz ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan ve belirtilen standart gıda kolisi ya da yeni battaniye yardımında bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlarımızın Bolu İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvurmaları veya Vakfımızın 0374 212 2423 numaralı telefondan iletişime geçmeleri rica olunur. Gıda kolisi içeriği; 5 kilo pirinç, 2.5 kilo bulgur, 2.5 kilo kuru fasulye, 2.5 kilo mercimek, 5 kilo ayçiçeği yağı, 830 gram domates salçası, 5 kilo şeker, 500 gram tuz, 1 kilo un, 2 kilo çay.”