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23 Eylül 2018 Pazar
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    • Valilik, “Mükerrer oy çıkınca kura çekimi iptal oldu”

    Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 450 kişinin müracaat ettiği, kura çekimi, mükerrer isimlerin çıkması üzerine, iptal edildi. Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı.

    23 Eylül 2018 Pazar 11:41
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    Valilik, “Mükerrer oy çıkınca kura çekimi iptal oldu”

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Konu hakkında Bolu Valiliği şu açıklamayı yaptı; 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarımızda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere, Toplum Yararına Program kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce tahsis edilen 450 kişilik programa müracaatlar İŞKUR İl Müdürlüğümüzce alınmıştır. Müracaat listeleri İŞKUR İl Müdürlüğümüzce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen Noterliğe listeler ulaştırılmıştır. Müracaatlar içinden programa katılımcı sayısını belirleme işlemleri Noterlik makamınca yapılmıştır.

     

    20.09.2018 tarih ve saat 09.45’de İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonunda Noterlikçe yapılan kura çekiminde torbadan aynı isimlerin mükerrer çıkması üzerine kura torbasına isimlerin konulması işleminde hata olduğu anlaşılmış ve kura çekimi iptal edilmiştir.

     

    Başvuru listelerinden torba oluşturma ve kura çekimi işlemlerinde gerek İŞKUR İl Müdürlüğümüzün gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

     

    İlgili Noterlikçe hatalı oluşturulan kura torbaları yeniden düzenlenerek aynı gün aynı yerde saat 17.00’da kura çekimi tekrarlanmıştır. Noterlikçe belirlenen hak sahipleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirilmiş ve gerekli duyurular yapılmıştır.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Müdürlüğüne, Bağlı, Okullarda

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