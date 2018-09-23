Haber:Esra Öztürk



Valilik önünde hazırlanan parkurda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle düzenlenen şampiyona kapsamında çeşitli illerden gelen 5 takım ve 10 araçtan oluşan yarış ekibi, startın vermesiyle gösteri çıkışı ile başlayan şampiyona dün ve bugün yapılan etaplarla devam etti. Turizm, spor ve sağlık kenti Bolu sloganıyla başlayan şampiyona ilimizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon. İlimizin sporun her branşının kamp merkezi olması için başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 4. ayak yarışları önümüzdeki süreçte artık çok daha büyük organizasyonlara vesile olacak.

Trial Şampiyonası 4. ayak yarışları halkında açıklamalar yapan BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan,"Yarışların 4. ayağını Bolu'da gerçekleştiriyoruz. Şu anda 5 takımdan oluşan 10 araç burada. Çeşitli illerden geldiler. Startı verilen yarış Çakmaklar Mesire Alanı'nda bulunan Köroğlu Off-Road Pisti'nde devam edecek" dedi.