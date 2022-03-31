Valilik toz yağmuruna karşı uyardı!

Haber: S. Özge Yücel

Tam havalar ısındı derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü çamur şeklinde yağmur yağacağını duyurdu. Meteorolojinin yaptığı bilgilendirme sonrasında Bolu Valiliği konu hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “ 01.04.2022 tarihine kadar kuvvetli rüzgar beklendiğinden hava kalitesinde düşme,çamur şeklinde yağmur, 04.04.2022 tarihine kadar da hava sıcaklıklarındaki yükselişe bağlı çığ,heyelan,su baskını vb.olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

“YÜKSEK SEVİYELERDE TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR”

Öte yandan konu hakkında detaylı bilgi veren Bolu Meteoroloji Müdürlüğü ise şu açıklamayı yaptı;

“Yapılan son değerlendirmelere göre 31 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günleri Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.”

“DİKKATLE TAKİP EDİLMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

“Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.”