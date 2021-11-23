Valilik TÜGVA konusuna açıklık getirdi







Haber: Erdal Tanrıverdi

Haberimizin üzerine Bolu Valiliği yaptığı açıklamada, “22 Kasım 2021 tarihli Bolu Olay Gündem Gazetesi'nde yer alan "İGM Üyeleri Soluğu Mengen'de Aldı" başlıklı haber dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu zemin giriş katında bulunan 100 m² yerin ihalesine ilişkin duyurular usulüne uygun olarak ilgili Belediye ile yerel gazetelerde hem mahallinde hem de İl merkezinde yapılarak tek bir başvuru olmuş olsa da İl Özel İdaresince 2886 sayılı Devlet İhale 45. Maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilerek muhammen bedelinden fazla bir rakama ihale edilmiştir.İhale sonrası ihaleye herhangi bir itiraz da yapılmamıştır. İhale tarihi olan 2021 yılı Haziran ayında veya sonrasında başka bir kamu kurumunun bu yerin kendilerine tahsisine yönelik bir talebi de olmamıştır” ifadelerine yer verdi.