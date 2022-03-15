Valilik uyardı!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmişti. Resmi sosyal medya hesaplarından eğitime ara verildiğini Vali Ahmet Ümit duyurmuştu. Bolu Valiliği sabah saatlerinde uyarı yaparak, Sosyal medyada Vali Ahmet Ümit ve Bolu Valiliği adına açılan sahte hesaplar açıldığını ve o hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“14.03.2022 tarihinde sosyal medya üzerinden Bolu Valisi Sayın Ahmet ÜMİT’in adıyla ilimiz genelinde 15 Mart 2022 Salı günü itibariyle eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiğine dair yapılan paylaşımlar tamamen ASILSIZ ve GERÇEK DIŞIDIR. Hali hazırda eğitim-öğretime 15 Mart Salı günü devam edilecek olup vatandaşlarımızın Valiliğimizin resmi internet sitesi www.bolu.gov.tr) nden veya sosyal medyada twitter hesapları (@boluvaliligi, @valiahmetumit) ndan yayınlanmayan ve duyurusu yapılmayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle duyurulur. Bu tür sahte hesaplardan yapılan asılsız paylaşımları yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”