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28 Aralık 2016 Çarşamba
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    • Valilik uyardı

    Bolu Valiliği'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şehrimizde yoğun kar yağışı ve tipi olması beklenirken, vatandaşlar yağışın getirebileceği olumsuzluklara karşı uyarıldı.

    28 Aralık 2016 Çarşamba 19:19
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    Valilik uyardı
    Haber: Esra ÖZTÜRK
    Bolu Valiliği'nin resmi sitesinden duyurulan açıklamada bu akşamdan itibaren kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Aynı zamanda yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde şehrimiz yoğun kar yağışı ve tipinin etkisi altına girecek. Yapılan açıklamada yağışın getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken şu ifadelere yer verildi "Bugün akşam saatlerinden sonra batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Karabük) etkisini artıracak yağışların Düzce çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur; Bolu ve Karabük çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Düzce İl merkezinde de kar yağışına dönüşmesi ve 30.12.2016 Cuma günü sabah saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı şeklinde devam etmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini devam ettirmesi beklenen yoğun kar yağışlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valiliğinin, Resmi, Sitesinden, Yapılan

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