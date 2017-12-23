Haber: Ceylan BEYKOZ

Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden şu açıklama yapıldı; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre;Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde halen devam etmekte olan yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönerek Bolu ve Karabük çevrelerinde yarın (Cumartesi) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışı, buzlanma ve don olayından dolayı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur.”