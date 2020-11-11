Valiliklerden 65 yaş üstüne kısıtlama

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınının etkisini bir hayli artırdığı ülkemizde Ankara ve İstanbul Valiliklerince 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kısıtlama kararları alındı. Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Ankara'daki bu kararın ardından İstanbul'da da 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma saatleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

HIFZISSIHHA KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi. Açıklamada, salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği kaydedildi. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildi.

ANKARA’NIN ARDINDAN İSTANBUL

Ankara Valiliğince yapılan açıklamanın hemen sonrasında İstanbul Valiliği de 65 yaş üstüne ilişkin alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Valiliği yeni düzenlemeyi "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimiz, sizi koronavirüsten korumak için; Her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında olan dışarı çıkma saatleriniz, 12 Kasım Perşembe’den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske yakmak koşuluyla 10.00-16.00 olarak yeniden düzenlenmiştir" ifadeleri ile açıkladı.

BOLU’DA KISITLAMA YAPILACAK MI?

Ankara ve İstanbul Valiliklerince alınan kararların ardından gözler ilimiz Bolu’ya çevrildi. Son günlerde koronavirüs hastaları ve ölümlerinin artması nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından benzer bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Mobil uygulamasına göre koronavirüsün “çok yüksek riskli” bölgelerindeki artış vatandaşlarda tedirginlik yaratırken yetkililerce kurallara uyulması için denetimler ve bilgilendirmeler sıklıkla yapılmaya devam ediyor.