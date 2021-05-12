Valilik’tan Ramazan açıklaması

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Valiliği, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Valilikten yapılan açıklamada Valiliğin organizesinde,iş insanları ve yardımsever vatandaşların katkılarıyla her gün Kızılay çalışanları, Kızılay gönüllüleri, Milli Eğitim gönüllüleri işbirliği içerisinde 800 vatandaşa toplamda 24 bin porsiyon 3 çeşit sıcak yemek hazırlandığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarınevlerine kadar teslim edildiği belirtildi.

MUHTAÇ AİLELERE NAKDİ VE AYNİ YARDIMLAR YAPILDI

Açıklamada yapılan yardım ve diğer faaliyetlere ilişkin ise şu ifadelere verildi: “İlimiz genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından; toplamda 9.916 aileye 7.054.866 TL. Nakdi, 2.584 aileye ise gönüllü iş insanlarımızdan temin ettiğimiz 2.584 adet kuru Gıda Kolisi ulaştırılmıştır. Bunların içerisinde engelli, öksüz, yetim ve kimsesiz dezavantajlı vatandaşlarımıza pozitif manada özel önem verilmiştir.Diğer yandan İHH, Kızılay, Ticaret ve Sanayi Odası gibi STK’lar ile iş insanlarımız tarafından 443 aileye 205.000 TL nakdi yardım, 5.037 aileye 5.037 adet Kuru Gıda Kolisi, 314 öğrenciye 959 parça kıyafet yardımı yapılmıştır.İl genelinde toplamda 10.359 aileye 7.259.866 TL, 7621 aliye 7621 adet Kuru Gıda Kolisi, 314 öğrenciye 959 parça kıyafet yardımı gerçekleştirilmiştir.Oda Başkanları aracılığıyla veya kendileri tarafından doğrudan Valiliğimize bildirilen 94 esnafımıza gıda yardımı, 139 vatandaşımıza 1.000’er TL. Sosyal Destek Yardımı, 2.974 vatandaşımıza 3.271.400 TL. Kapanma Yardımı olmak üzere toplamda 3.207 esnafımıza ve/veya vatandaşımıza toplam 3.451.700 TL. pandemiyle ilgili sosyal yardım yapılmıştır.”

4.457 KİŞİNİN TALEPLERİ EVLERİNDE KARŞILANDI

Öte yandan tedbirler kapsamında evde olmak zorunda kalan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için vefa sosyal destek grubunun da faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Valilikten konuya ilişkin açıklamada, “Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından: Ramazan ayı boyunca 65 yaş üstü evinde tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan ve Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşlarımızdan İl Genelinde; 500 Gıda, 403 İlaç, 717 Alışveriş, 1651 Fatura Ödemesi ve Banka İşlemleri, 377 Sağlık Hizmetleri ve 778 Diğer(rehberlik, Taşıma-Kargo vb) talepler olmak üzere toplam 4.457 istek alınmış, bu isteklerin tamamı talep sahiplerine evlerinde teslim edilmiştir” denildi.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE MUHTAÇ AİLELER ZİYARET EDİLDİ

Valilik açıklamasında yapılan çalışmalara dair ayrıca şunlar aktarıldı: “Valiliğimizin koordinesinde oluşturulan ziyaret ekiplerimiz tarafından Ramazan Ayı‘nın başından itibaren Şehit Yakınlarımızın, Gazilerimizin ve muhtaç ailelerimizin ziyaretleri şahsım ve eşim hanımefendinin de katılımlarıyla artırılmıştır. Ziyaret sırasında gönül sohbetlerinin yanında şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve diğer vatandaşlarımızın talep ve temennileri de alınmış, gereği yapılmıştır.

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AYNÎ YARDIMLARI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından ülkemiz genelindeki arz fazlası patates ve soğanların üreticiden satın alınarak muhtaç ailelere iletilmesi projesi kapsamında ilimizde de doğrudan Valiliğimizin organizasyonunda 551 ton patates; 143 ton soğan 9.406 aileye evlerinde usulü dairesinde teslim edilmiştir. Bu çalışma çerçevesinde ilimiz patates üreticilerinin de arz fazlası ürünleri satın alınmış ve program dâhilinde muhtaç vatandaşlarımıza takdim edilmiştir. Patates ve soğan yardımlarının da Ramazan Ayı’na tekabül etmiş olması yardımları daha da değerli kılmıştır.”