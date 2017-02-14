Haber; Esra ÖZTÜRK

Bolu Adliye binası önünden başlayıp valilik çevresi ve Garnizon Komutanlığı önüne uzanan yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye giden yolların önüne polis bariyerleri ve araçları çekilerek yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmedi. Çevik Kuvvet bünyesinde bulunan bir TOMA’da Adliye girişi yolu üzerinde bir müddet bekletildi. Dar alanda elli kadar polis görev alırken, bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Yoğun güvenlik önlemi alınan bölgede bulunan İş Bankası Şubesinden panik butonuna basıldı haberi polis izleme birimine yansıyınca ortalık iyice karıştı. İş Bankası Şubesine acil polis ekipleri sevk edildi. Panik butonuna bir personelin yanlışlıkla bastığı anlaşılınca polis tutanak düzenleyerek banka şubesinden ayrıldı. Yaşanan sıra dışı hareketlilikle ilgili olarak resmi açıklama saat 10.30’da geldi. Uygulanan bölgesel ablukanın valilik kararı ile uygulamaya sokulduğu ve ikinci bir emre kadar bölgenin yoğun güvenlik altında tutulacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin olarak Bolu Valiliği Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Merkezinde Hürriyet Caddesi ve Hastane Caddesinin kesiştiği Anıtpark arkasında bulunan dönel kavşaktan başlayarak Hürriyet Caddesi ve Ali Rıza Tekemen Caddesi’nin Hattat Emin Baran Caddesi ile kesiştiği noktalar arası çift yönlü olarak güvenlik nedeniyle Valilik kararıyla 14 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır. Söz konusu güzergahları kullanacak olan araçların alternatif yollardan ulaşım sağlamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.