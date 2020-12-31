Valilikte sabah şoku

Haber:N.Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan bir soruşturma sonucu hakkında görevini kötüye kullanmak kamu düzenine muhalefet ve başka suçlarla ilgili yapılan inceleme sonucu kusurlu bulunan Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya bu gün sabah itibarıyla açığa alındı. Açığa alınmasının ardından Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan valiliğe gelerek Bolu Valisi Ahmet Ümit ile toplantıya girdi.

Henüz Kaya hakkında bir gözaltı işlemi yapılmadığını belirten valiliğe yakın kaynaklar emniyet müdürü –vali toplantısının sonucunun beklediğini bildirdiler.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 13:10