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17 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Valilikten araç sahiplerine önemli uyarı

    Bolu Valiliği tarafından 2018 yılı egzoz emisyon ölçümleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ölçüm bedelinin 55 TL olduğu belirtilirken, ölçümü yaptırmadığı tespit edilen motorlu taşıt sahiplerine bin 206 TL, yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olanlara ise 2 bin 423 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

    17 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
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    Valilikten araç sahiplerine önemli uyarı

    Haber: Semih Baykal

    Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden şu açıklama yapıldı; “ Hava kirliliğinin başlıca sebeplerinden birisi olan motorlu taşıt kaynaklı egzoz gazı emisyonları, özellikle trafiğin yoğun olarak yaşandığı kent merkezlerinde önemli bir çevresel problem oluşturmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasında egzoz gazı emisyon ölçümleri ve denetimleri büyük önem taşımaktadır. 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi (h) bendi gereğince "Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek, izlemek ve denetlemek " görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiştir.

    Trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 11.03.2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği", 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Çevre Kanununun Ek 4'üncü maddesi uyarınca, motorlu taşıt sahipleri, sahibi bulundukları taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümlerini Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen "Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir.” hükmü gereğince ülkemizdeki tüm egzoz gazı emisyon ölçümleri 01.01.2018 tarihi itibari ile takip sistemi üzerinden pul ve ruhsat verilmeden gerçekleştirilmektir. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu uygun olan taşıt sahibine, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonuçlarının uygun olduğuna dair ölçüm raporu verilmektedir. Taşıt sahibi, ölçüm raporunu taşıtında bulundurmak ve istenildiğinde denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu, sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahibine, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonuçlarının uygun olmadığına dair ölçüm raporu verilmektedir. Taşıt sahibi, taşıtının gerekli bakım, onarım ve tamiratını yaptırarak otuz gün içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümünü yeniden yaptırmak zorundadır. Taşıt sahibi, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmış olduğu tarihi ve geçerlilik süresini e-devlet üzerinden takip edebilir. 2018 yılı için Egzoz Gazı Emisyon ölçüm Bedeli, KDV dâhil 55,00 TL (Ellibeş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde ilimizde egzoz gazı emisyon ölçüm yetkisi 10 adet sabit ve 1 adet mobil olmak üzere toplam 11 (onbir) adet istasyona verilmiştir.

    EGZOZ EMİSYONU YAPTIRACAĞINIZ İSTASYONLAR

    - Albayraklar Otomotiv Lastik Petrol Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Albayraklar Center Sanayi Kavşağı Yıldırım Beyazıt Cad. No:2 BOLU - Bolu As Otomotiv Tur. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti Sanayi Sitesi Mert Sokak No:2 BOLU -Bolu Taşıt Muayene İstasyonları İşletim Tic. AŞ. Yeni Akçakavak Köyü Mevkii D-IOO Karayolu Üzeri No:93 BOLU -Bolu-Gerede Taşıt Muayene İstasyonları İşletim Tic. AŞ. Yunuslar Köyü Mevkii Gerede-Karabük Yolu 13. Km. No:34 Gerede/BOLU -Çarıkçı Trans Ulus. Nak. Tur. Yedek Parça İmal. ve Tic. Ltd. Şti. Aşağısoku Mah. E-5 Karayolu Cad. No:73 BOLU -Çarıkçı Trans Ulus. Nak. Tur. Yedek Parça İmal. ve Tic. Ltd. Şti. Gerede-Karabük Yolu Üzeri 13.Km Gerede/BOLU

    - Ergin Otomotiv Uluslararası Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. Aşağısoku Mah. D- 100 Karayolu Cad. No:207/B Merkez/BOLU -Gümüş Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti Sanayi Sitesi 3. Blok No:3 BOLU -Okan Tur Nakliyat İnş. Tur. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. Aşağısoku Mah. D-IOO Karayolu Cad. No: 205/1 BOLU -Özak Otomotiv Nak. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Emek sanayi Sitesi C Blok No: 1-5-6 BOLU

    MOBİL İSTASYON

    -Bolu Taşıt Muayene İstasyonları İşletim Tic. AŞ. Yeni Akçakavak Köyü Mevkii D-IOO Karayolu Üzeri No:93 BOLU Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırma periyotları: Taşıtlar, Yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kategoriler esas alınmak kaydıyla cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine uygun olarak aşağıda belirtilen periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur: a) Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir. b) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir. Bu doğrultuda, motorlu taşıt sahiplerinin egzoz gazı emisyon ölçümlerini süresi içerisinde yaptırmaları, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi geçmiş motorlu taşıtların ise en kısa sürede yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında gerekli ölçümleri yaptırarak ölçüm sonuçlarının uygun olduğuna dair ölçüm raporunu almaları gerekmektedir. 2018 yılı boyunca İlimiz genelinde motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının uygun olup olmadığı ve belirlenen periyotlar içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırıp yaptırmadığı hususlarında denetimler gerçekleştirilecektir. Yapılacak denetimlerde, ölçüm yapılması gereken periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmadığı tespit edilen motorlu taşıt sahiplerine 1.206 TL, yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 2.423 TL idari para cezası uygulanacaktır.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valiliği, 2018, Yılı, Egzoz

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