Valilikten basına sansür

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valiliğinin daveti üzerine sabah saat 10.00’da düzenleneceği belirtilen ve tüm basın kuruluşlarına ulaştırılan davet metninde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’ın tanıtım toplantısı 17 Aralık 2019 Salı günü saat 10.00’da Bolu Valiliği, Abant Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bütün basın mensubu arkadaşlarımız davetlidir” denildi. Çağrı üzerine davete icabet eden basın mensupları davet edildiği salona giderek fotoğraf ve görüntü almak için hazır bulundular. Toplantıya 15 Dakika geç gelen Vali Ümit masadaki yerini aldıktan hemen sonra basın mensupları görevlilerce toplantı salonundan çıkarıldılar. Basını özel fotoğrafçısı gibi gören valilik, toplantı öncesi sadece eylem planı tanıtım toplantısına katılan bürokratların oturduğu masadan görüntü alınmasına izin vermesi ve toplantı başlamadan tüm medyanın salondan çıkarılması basına yönelik psikolojik şiddet ve sansür olarak algılandı. ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’ tanıtım toplantısına özel davet ile çağırılan basın mensuplarının toplantının yapıldığı salondan çıkarılması sonrası yerel basın kuruluşlarından gelen gazeteciler valiliğin uygulamasını protesto ederek hep beraber vilayet binasını terk etti.

Kadına şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurma gayreti içerisinde bulunan basın mensuplarına vali tarafından sansür ve psikolojik şiddet uygulanmasının nedeni ise anlaşılamadı.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2019, 14:44