Valilikten basınla bilgi paylaşma uyarısı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne koronavirüs ile ilgili bilgi paylaşımı konusunda uyarılar içeren bir resmi yazı gönderildi. Valilik yazısında Bolu basınında koronavirüs vakaları ile ilgili haberlerin arttığına dikkat çekilerek “hiçbir kurum ve kuruluş ile bilgi ya da sayı paylaşılmaması” gerektiği konusundaki daha önceki yazı anımsatıldı. Vali Ahmet Ümit imzalı resmi yazıda “Vali dışında hiçbir kamu görevlisi, basın ve yayına bilgi ve demeç veremez” hükmü vurgulanarak kovid-19 vakalarına ilişkin çıkan haberlerin hem kamuoyunu yanılttığı hem de salgın ile mücadele eden kurumları olumsuz etkilediği belirtildi.

Valilik, Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği yazıda ayrıca koronavirüsle ilgili rakamsal verilerin Valilik izni olmadan basın ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde verilmemesi konusunda sert uyarılarda bulunarak aksini yapan personelle ilgili yasal işlem başlatılacağının altını çizdi.