Valilik’ten “çelenk” açıklaması

Haber: BMA

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü için Anıt Parkta düzenlenen törende İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlıklarının Atatürk Anıtına çelenk sunması sonucu duruma AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları sert tepki göstermişti AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın “sabotaj”, MHP İl Başkanı Cihan Başaran’ın “facia” olarak nitelendirdiği çelenk krizi tartışmalarına Bolu Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği gibi ülkemiz genelinde ve doğal olarak ilimizde de Ulusal ve Resmi Bayramlar, Mahalli Kurtuluş Günleri, Tarihi Günler ve Atatürk Günlerini anma ve/veya kutlama işlemleri; 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği’ hükümlerine göre organize edilerek gerçekleştirilmektedir.

Bu yönetmelik her bir resmi bayramda kimlerin çelenk koyacağını ilgili maddelerinde açıkça düzenlemiştir. Resmi bayramlar dışındaki 10 Kasım gibi önemli günlerde de çelenklerin nasıl ve kimler tarafından sunulacağı aynı yönetmeliğin 2/6. Maddesinde belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıldönümü yani 10 Kasım 2019 günü ilimizdeki Anma Programı kapsamındaki Çelenklerin hazırlanması ve sunulması da bu Yönetmeliğin 2.Maddesinin 6. bendinde yer alan; ‘Resmi Bayramların dışında anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluş kişi veya kişi toplulukları kırksekiz saat önceden mülki idare amirinden izin almak zorundadır…’ hükmü, ilaveten aynı konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2012 tarih ve 3615 sayılı talimatları uyarınca gerçekleştirilmiş olup 10 Kasım günü çelenk sunmak için talepte bulunan tüm STK’lar çelenklerini sunmuşlardır.

Uygulama önceki yıllarda da aynı şekilde gerçekleştirilmiş olup kamera görüntüleri mevcuttur. Bakanlık makamının söz konusu yazılarının, Bolu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 06.07.2012 tarih ve 4238 sayılı yazısıyla ilimizdeki tüm ilgili kuruluşlara iletildiği de kayıtlarımızda mevcuttur. Yine aynı madde hükmü gereğince Ulusal ve Resmi Bayramlardaki Çelenk Sunma Törenlerinde; Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı dışında hiç bir kamu ve özel sektör kuruluşunun çelenk koymasına müsaade edilmemektedir. Sonuç olarak; 10 Kasım 2019 günü Bolu ilimizde gerçekleştirilen çelenk sunma programı ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kriz sebebi olacak hiçbir olay yoktur. Bilakis vatandaşlarımızın yoğun teveccüh gösterdiği bir anma programı gerçekleşmiştir.”