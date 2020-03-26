Valilikten koronavirüs açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için devlet tarafından baştan itibaren önemli tedbirler alındığı vurgulandı.

Devlet kademelerince alınan tüm tedbirlerin Bolu'da da Valilik koordinesinde usulüne uygun olarak görevli ve sorumlu tüm kurumlarca uygulandığı belirtilen açıklamada, “112 Çağrı Merkezimizi arayan veya hastanelerimize başvuran vatandaşlarımızdan sağlığı şüpheli görünenlerin numuneleri alınarak, ilimizde hizmet veren, aynı zamanda Düzce, Zonguldak ve Sakarya illerimize de hitap eden laboratuvarımızda yüksek güvenlikli testle değerlendirilmektedir. Bütün şüpheli vakalarımız hasta ve toplum sağlığı için hastanelerimizde gözlem altında tutulmakta ve periyodik zamanlarda tekrar numuneler alınarak kontrol edilmektedir. Gözlem altına alınan her vatandaşımız pozitif vak’a demek değildir. Buna rağmen beraber vatandaşlarımız arasında zaman zaman panik havası oluşturulduğu gözlemlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“PANİĞİ GEREKTİRECEK HİÇ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Valilikten yapılan açıklamada ilimizde paniği gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtilirken “Bu sebeple vatandaşlarımızdan halkımızı endişelendirecek haberlere ve söylemlere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Bununla beraber her ilde olduğu gibi ilimizde de zaman içerisinde bazı vakaların görülmesi muhtemeldir. Bunun için de her türlü tedbir alınmıştır. Bilelim ki hiçbir virüs devletimizin aldığı ve alacağı tedbirlerden daha büyük değildir. Tedbir alalım ancak hiçbir şekilde panik yapmayalım. Devletimize güvenelim, Cumhurbaşkanlığımızın, ilgili Bakanlıklarımızın ve Valiliğimizin aldığı tedbirlere tam olarak uyalım” ifadelerine yer verildi.