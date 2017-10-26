Haber: Semih BAYKAL

İlimizde çok sayıda bulunan yayla evleri için Bolu Valiliği kritik bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada yayla evi sahiplerine bu evlerinde yiyecek ve içecek malzemeleri tutmaması konusunda açıklama yaparak; “Söz konusu yayla evi ve konutların yabancı kişiler ve terör örgütleri mensupları tarafından kullanılmaması amacıyla; ilimizin ve vatandaşlarımızın asayiş ve güvenliğinin sağlanması bakımından, yayla evleri ve yerleşim yerlerinden uzak olup yazlık olarak kullanılan evlerde, kullanım dışı zamanlarda, vatandaşlarımız tarafından gıda, yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması rica olunur" ifadelerini kullandı.