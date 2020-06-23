Valilikten kuvvetli yağış uyarısı

Haber: Ceylan Beykoz

Bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Bolu Valiliği oluşması muhtemel sel, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgarlardan dolayı çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi, hortum ve ulaşımda yaşanacak aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle hayvancılık ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların mümkün olmadıkça hayvanlarını dışarıya çıkarmamaları gerektiği vurgulanırken yapılan açıklamada “Dere yatağı ve menfez çevresinde ev, ahır, bağ, bahçe, zirai aletleri bulunanların da daha dikkatli olmaları, İlgili kurumlarca menfez, köprü vb. yerlerde gerekli kontrollerin yapılması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için tüm önlemleri almaları, Büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.