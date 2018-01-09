Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili Bolu Valiliği şu açıklamayı yaptı; “ Bolu Valiliği Amblemi ve Bolu Valiliği Amblemi Tanıtıcı Bayrağı, Tanıtıcı Bayraklar İnceleme Kurulu tarafından incelenmiş ve adı geçen kurulun 02.04.2010 tarih ve 2010/1 sayılı kararı ve 02.04.2010 tarihli Valilik Makamının onayı ile tescil edilmiştir. Ancak; Bolu Valiliği Ambleminin zaman zaman Valiliğimiz tarafından düzenlenmeyen ya da Valiliğimizin içinde yer almadığı organizasyon, etkinlik, çalışma ve faaliyetlerle ilgili davetiye, afiş ve tanıtıcı broşürlerde kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenle; Bolu Valiliği Amblemi ve Bolu Valiliği Amblemi Tanıtıcı Bayrağının, Valiliğimiz bilgisi ve izni dışında kullanılmaması hususu önemle duyurulur.”