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09 Ocak 2018 Salı
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    • Valilikten önemli duyuru

    Bolu Valiliği, amblemi ve Bolu Valiliği Amblemini tanıtıcı Bayrağı davetiye, afiş ve tanıtıcı broşürlerde izinsiz kullanılmaması yönünde basın açıklaması yaptı.

    09 Ocak 2018 Salı 12:06
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    Valilikten önemli duyuru

    Haber: Semih Baykal

    Konuyla ilgili Bolu Valiliği şu açıklamayı yaptı; “ Bolu Valiliği Amblemi ve Bolu Valiliği Amblemi Tanıtıcı Bayrağı, Tanıtıcı Bayraklar İnceleme Kurulu tarafından incelenmiş ve adı geçen kurulun 02.04.2010 tarih ve 2010/1 sayılı kararı ve 02.04.2010 tarihli Valilik Makamının onayı ile tescil edilmiştir. Ancak; Bolu Valiliği Ambleminin zaman zaman Valiliğimiz tarafından düzenlenmeyen ya da Valiliğimizin içinde yer almadığı organizasyon, etkinlik, çalışma ve faaliyetlerle ilgili davetiye, afiş ve tanıtıcı broşürlerde kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenle; Bolu Valiliği Amblemi ve Bolu Valiliği Amblemi Tanıtıcı Bayrağının, Valiliğimiz bilgisi ve izni dışında kullanılmaması hususu önemle duyurulur.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valiliği, Amblemi, Bolu, Valiliği

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