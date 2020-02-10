Valilikten otel için kapatma emri

Haber: Volkan Yılmaz

Olası bir depreme karşı dayanıklılık gösteremeyeceği daha önce hazırlanan raporlarla tespit edilen binalar, verilen emirle kapatılmaya başlandı. Bolu Valiliği elde bulunan rapor doğrultusunda 28 oda 56 yatak kapasiteli, restaurant ve toplantı salonlarıyla Bolululara hizmet veren Bolu İzzet Baysal Abant Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nin kapatılması talimatını verdi. Otel binası içinde bulunan restaurant ve çamaşırhane bölümleri pansiyon binasına taşınacağı belirtildi. Taşımalı eğitimde öğrenim gören 3750 öğrencinin mağdur olmaması için ise mutfağın 15 gün içinde farklı bir binaya taşınacağı öğrenildi. Otel kısmı ise 15 günlük rezervasyonların son bulması ile bir süreliğine kapatılacak. Bolu İzzet Baysal Abant Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nin yeni hizmet binasının yapılması için 2020 yılı bütçesinden ödenek istendiği, bütçenin belirlenmesinin ardından aynı yerde yeniden inşa edileceği gelen bilgiler arasında.