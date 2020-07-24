Valilikten patlamayla ilgili açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Çetinkaya İlaç fabrikasında gece saatlerinde korkutan bir patlama meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamaya ilişkin Bolu Valiliği’nden de bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bolu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir fabrikada 23 Temmuz 2020 günü saat 23.45 sıralarında kazan dairesindeki su buharı kazanında basınç nedeniyle patlama meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, İtfaiye ve UMKE ekipleri derhal olay yerine intikal ederek gerekli tedbirler alınmıştır. İlk belirlemelere göre patlama neticesinde ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Fabrika ve çevresinde patlamadan kaynaklı her hangi bir yangın olayı yaşanmamıştır. Alınan bilgilere göre; patlama esnasında fabrikada gece vardiyasında çalışan 45 işçi fabrikadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup konu hakkında tahkikat başlatılmıştır.”