Valilikten sokağa çıkma yasağı açıklaması

Haber: BMA

Bolu Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirtilirken vatandaşlar alışverişlerini yoğunluk oluşturmadan yapmaları konusunda uyarıldı. Bolu Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüsle mücadele etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin değerlendirmesi ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de 23-24-25-26 Mayıs Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Konuyla ilgili organizasyonu içeren Hıfzıssıhha Meclisi kararımız ilan edilecektir. Ancak acil ihtiyaçların karşılanmasında herhangi bir problem yaşanmaması için aşağıdaki hususların kamuoyumuz ile ivedi olarak paylaşılması uygun görülmüştür. Buna göre: Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; İhtiyaçların en çok temin edildiği işletmeler olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler 20-21-22 Mayıs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat: 23.00’e kadar tüm vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Aynı işletmeler 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatlerinde 20 yaş ve altında olanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız hariç olmak üzere, yani 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımıza; araç kullanılmadan meskenlerine en yakın yerlerden alışveriş yapılmaları kaydıyla hizmet verebileceklerdir.

Bu işyerleri 24-25-26 Mayıs Pazar, Pazartesi, Salı günleri tamamen kapalı olacaktır. 23-24-25-26 Mayıs Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri önceden belirlenmiş ekmek fırınları ve bayileri açık olacak, ancak üretilen ekmeklerin dağıtımı ilgililerce sağlanacaktır. Yine 23-24-25-26 Mayıs Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı işyerleri açık olacak, ancak tatlı satışı yapan bu işyerleri sadece evlere servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın belirtilen kısıtlamalar sebebiyle olumsuz etkilenmemeleri için 20-21-22 Mayıs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, belirli saatlere yoğunlaştırmadan, günün tamamını değerlendirerek alışverişlerini yapmaları, ihtiyaçlarını karşılamaları, her hangi bir izdiham ve mağduriyete maruz kalmamaları açısından önem arz etmektedir.”