Valilikten tepki: “Eleştiri sınırları aşılmıştır”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Valilikte düzenlenen bir programda yılbaşı tedbirlerine dair yaptığı açıklamada, bir evde normalin üzerinde kişi olursa herkese ceza uygulanacağını söyledi. Vali Ümit’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ulusal yayın organlarının Ümit’in açıklamalarını saptırarak vermesi üzerine Valilikten cevap gecikmedi.

Konuyla ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz basın mensuplarınca yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınan Covid-19 tedbirleri ile ilgili Sayın Valimize yöneltilen bir soru üzerine: Sayın Valimiz Ahmet Ümit; ‘Yılbaşı münasebetiyle toplu eğlence yapılması muhtemel olan yayla ve köy evleri dâhil il genelinde en ücra mahallere kadar gerekli takibatların yapılacağı, bu yılbaşına münhasır olmak üzere koronavirüsle mücadele tedbirlerine aykırı olarak toplu eğlence yapanlara yasal müeyyide uygulanacağı’nı ifade etmiştir.

Salgınla mücadelede alınan tedbirler sonrasında Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de salgının seyrinde ciddi düşüşlerin yaşandığı bu günlerde; başta sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz olmak üzere fedakârca çalışan tüm görevlilerimizin ve kurallara riayet ederek bu olumlu tablonun oluşmasına katkıda bulunan vatandaşlarımızın gayret ve fedakârlıklarının boşa gitmemesi ve toplum sağlığının tehlikeye düşmemesi için yılbaşında aile, komşu, arkadaş vb. ziyaretlerin yapılmaması büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak; Valiliğimizin bahse konu basın açıklaması; ‘Koronavirüsle mücadelede gelinen olumlu aşamada kamu sağlığının korunabilmesi amacıyla bu yılbaşına mahsus olmak üzere yayla, köy, konaklama tesisi veya kiralık villalarda toplu eğlence düzenlenmesi halinde yasal müeyyide uygulanacağının izahı’ndan ibarettir. Gerçek bu iken özellikle sosyal medyada gerçekle alakası olmayan yorumlarla kamuoyu yanıltılmış ve kullanılan ifadelerde yasal eleştiri sınırları aşılmıştır. Kurumsal ve kişisel yasal haklarımızın saklı kalması kaydıyla kamuoyumuza saygı ile duyurulur.”