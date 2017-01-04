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04 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Valinin minik misafirleri

    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce başlatılan "Minik Yazarlar İş Başında" isimli proje kapsamında Sevgi Evlerinde kalmakta olan çocuklar üçüncü kitaplarını çıkarttılar.

    04 Ocak 2017 Çarşamba 10:27
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    Valinin minik misafirleri
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    HABER BÜLTENİ

    "Tak Tak ile Lak Lak" isimli hikaye kitabını yazan ve hazırlayan çocuklar,   Sevgi Evi anneleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem ile birlikte, Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret ederek, hazırladıkları kitabı hediye ettiler. Sevgi Evlerinde kalan çocukları eşi ile birlikte sık sık ziyaret eden ve tüm çocukları isimleri ile bilen Vali Baruş, oldukça samimi geçen ziyarette tüm çocuklar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Vali Baruş “Ateş Böceği Pırıltı” ve “Altın Balık” isimli kitapların ardından yine kendi hazırladıkları   “Tak Tak ile Lak Lak” isimli üçüncü öykü kitabı nedeniyle genç yazarları tebrik etti.

     Bu kitabın tüm çocukların hayal dünyasına ve düşüncelerine büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirten Vali Baruş bu eseri başarıyla çıkaran çocukları ve ekibini kutladı. Bu kitabın her evresinde çocukların emeği olduğunu bildiğini kaydeden Vali Baruş, ayrıca bu kitabın çocuklarımız için sevimli ve renkli bir görünüm kazanmasında emeği geçen, resimleri çizen, baskıya hazırlayan ekibi de tebrik etti.

     Oldukça samimi geçen ziyaretin devamında Vali Baruş çocuklarla beraber hikaye kitabını okuyarak onlara kitap ile ilgili sorular sordu. Ziyaretin sonunda Vali Baruş küçük misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Anahtar Kelimeler: Aile, Sosyal, Politikalar, İl, Müdürlüğünce

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