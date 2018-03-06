Yazının başlığından anlaşılacağı üzere bu yazı Vali beye ağır sitem içermektedir. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Anlatayım…

Hayırların efendisi Merhum İzzet Baysal Babamızın ölümünün 18. Yıl dönümü anma törenindeydik. Oldukça kalabalık olan anıt mezarda 7’den 77’ye herkes oradaydı. Protokol de eksiksiz yerini almıştı. Ailesi tüm fertleri ile her daim olduğu gibi yine anıt mezarda tören için hazır bulunuyordu. Kalabalığın arasında yerlerini aldılar, tören başladı. Protokol konuşmalarında iki detay dinleyenleri bilmem ama beni rahatsız etti…

Rektör Alişarlı’nın konuşmasının sonunda vefa’nın İstanbul da bir semt olmadığını belirten cümlesiyle irkildim. Neyse dedim, yakışmadı, ama olsun. Sıra geldi Valimiz Aydın Baruş’un konuşmasına. Törende bulunanlara hitap ederken İzzet Baysal’ın kızı Kıymetli Ablamız Esin Avunduk ile Sevgili eşlerinin ismini zikretmeden konuşmasını bitirdi. Esin Ablamız önce çevresine konuşanın kim olduğunu sordu. Valimiz olduğunun öğrenince, “konuşması bittikten sonra kendisine İzzet Baysalın Kızı ve damadı da olduğunu hatırlatmak lazım” sözleri kulağımda çınladı…

Bu hassasiyetini yanında bulunan eşine de söyleyen Esin abla, “muhatap olmaya değmez” tesellisiyle yutkundu. Esin Ablamızın kalbi İzzet Baysal’ın manevi huzurunda kırılmıştı. Oysa ki, Esin Baysal Avunduk ve eşi Cahit Avunduk protokolde yerini almış, Vali Bey konuşurken tam karşısında dinliyorlardı…

Sayın Valimiz 3 yıldır İlimizde görev yapıyor, her yıl düzenlenen Anma törenine de iştirak ediyor. Atladığı detayların kimleri nasıl etkilediğinin farkında bile değil. Oysa ki Bolu’yu Bolu yapan İzzet Baysal ve ailesidir.

Ruhun Şad Olsun Değerli Hayırsever İzzet Baysal. Ve ben bir Bolulu olarak senden özür diliyorum Esin Abla!..