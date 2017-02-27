BASIN BÜLTENİ

İl Defterdar Zekai Dede ziyarette, kendilerini kabul ettiği için Vali Baruş'a teşekkür ederek günün anlam ve önemini anlatan mavi ve beyazdan oluşan bir kurdele taktı.

1990 yılından bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında Defterdarlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden söz eden Defterdar Zekai Dede, ayrıca Bolu’daki vergi mükellef sayıları, vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarının yıllara göre seyri hakkında Vali Aydın Baruş'a bilgi verdi.

Ziyaretlerinden dolayı Defterdar Zekai Dede ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Vergi haftalarını kutlayan Vali Aydın Baruş, "Vergi, devletimizin kamu hizmetlerini yürütebilmesi için vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızın kazançları üzerinden almış olduğu bir gelir ve bu gelir kamu gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Kamu hizmetlerinin zamanında ve vatandaşın talep ettiği gibi yürütülmesi bakımından vergi gelirlerinin toplanması çok önemli. İlimizde de tahsilat düzeyi çok iyi bir oranda. Bu nedenle bu tahsilat başarısında emeği geçensizleri tebrik ediyorum. Bolu Halkı borcuna sadık ve vergisini zamanında ödeyen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla devletin sunmuş olduğu hizmetlere katkısı büyük. Bu vesileyle Vergi Haftası'nı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.