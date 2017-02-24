15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimi sırasında Bolu Komando Tugayında yaşanan ve tüyler ürperten gelişmeler iddianamede yerini aldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin en çarpıcı ve okuyunca herkesi şok edecek o detayları noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz. İlk olarak Veli Ceylan hakkındaki o gece ki tüm detaylar şöyle;

Şüpheli Veli Ceylan'ın Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında Yarbay rütbesi ile kurmay başkanı olarak görev yaptığı ve olay gecesi görevli olup, görevinin başında olduğu,

Bolu'daki görevine 12.07.2016 günü başladığı, 15 Temmuz 2016 günü gecesi Bolu'da orduevinde bulunurken saat:23.00 gibi Hakkari de geçici görevde bulunan Tugay Komutanı İsmail Güneşer tarafından telefon ile arandığı ve sıkıyönetim mesaj emrinin geldiğini öğrendiği ve bunun üzerine hemen tugayda haber merkezine geldiği, mesaj emrini ve sıkıyönetim emrini okuduğu, diğer şüpheli Nuri Kıyak ile görüştüğü, tugay dışındaki tüm personelin acil mesaiye çağrılmasını ve içtima alanına alınmasını emrettiği,

Komutandan gelen telefon ve haber merkezinde mesaj emrinin kendisine iletilmesi üzerine şüphelinin darbe hazırlıklarına başladığı, Tugaydaki tüm personelin mesaiye çağrıldığı, darbeye teşebbüs amaçlı koktod düzenine geçildiği, emrindeki askere silah, mermi, kompozit başlık dağıtıldığı, cephanelikten mermi çıkarıldığı, tugay dışına çıkılması için araçların hazır ettirildiği, hatta bir ara "bin" emri verilip dışarı çıkılıp Valiyi almak üzere 10 kişilik görevli manga oluşturulduğunun, anlaşıldığı, 15 Temmuz 2016 gecesi Bolu 2. Komando Tugayında yukarıdaki hazırlıkların yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine 08.08.2016 ve 12.08.2016 tarihleri arasında Bolu îl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görevli 542 kişi ile görüşüldüğü ve bunlardan 42 askeri personelin bilgi sahibi olarak' ifadesinin alındığı, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve tugay komutanlığının yaptığı disiplin soruşturmasına göre de diğer tanıkların dinlendiği, Bilgi sahibi olarak ve tanık olarak dinlenen ifadelere göre;

EMREDİN VALİYİ ALAYIM

Şüpheli Veli Ceylan'ın;

-1,5 Temmuz 2016 gecesi "Komutanım emredin Valiyi alayım" dediği,

- Şüphelinin emri ile koktod düzenine geçildiği, askere silah, şarjör, kompozit başlık dağıtıldığı,

- Şüphelinin muhtemelen tugay dışına çıkmak için tugayın çöplük kapısı anahtarını arattırdığı,

- İçtima alanında bölük komutanları ile sık sık görüştüğü ve istişarelerde bulunduğu,

- Cephaneliğin dış kapı anahtarının kimde olduğunu sorduğu,

- Şüphelinin emri ile cephanelikten 800 adet merminin çıkartıldığı ve habercisine teslim edildiği,

- Gönüllülerden oluşan ve dışarı çıkıp Valiyi alma görevi verilecek olan 10 kişilik manga hazırlattığı,

- Askerlere hitaben "Mühimmatlar hazır mı" diye sorduğu ve şarjörlere basılan mermilerin bu 10 kişilik mangaya dağıtıldığı,

- Tugay karargah binasının arkasında belirlenen manga ile görüşme yaptığı ve

mangaya hitaben "tereddüt etmeyeceksiniz, size Vali'yi alın gelin dersek, alıp geleceksiniz; şuandan itibaren benim emrimdesiniz, başka kimseden emir almayacaksınız, herhangi bir durumda dışarı çıkabiliriz, hazırlıklı olun, ne emir verilirse yapacaksınız" dediği,

- Tugaya sonradan gelen Tugay Komutan Vekili Cahit Tirindaz tarafından olay gecesi askere mermi dağıtılıp dağıtılmadığı sorusu üzerine mühimmat (mermi) dağıtılmasına rağmen, dağıtılmadı diye yanlış cevap verdiği,

- Tugayda tutulan ceridelerde sonradan kendilerini aklamak için değişiklik ve düzeltmeler yaptığı,

- Şüphelinin mühimmat çıkartılması için habercisi Süleyman Soylu aracılığı ile diğer şüpheli Ahmet Üney ile cephaneliği açtırdığı ve mermi getirttiği,

- Aracında şarjörlere mermi basıldığı,

- Sıkıyönetim emrinin ve darbenin uygulanması için tugay komutanı İsmail Güneşer ile müteaddit defalar telefon ile görüştüğü,

- Habercilerinin silahına mermi bastığı ve dolu şarjörlerin hücum yeleğine yüklendiği,

Sözlerini söylediği ve eylemlerini yaptığı,

Nihat Eren, Süleyman Soylu, Halil İbrahim Bayram, Reşat Lale, Ahmet Uzun, Özcan Yıldız, Murat Merçik, Aziz Çelik, Fatih Aydın, Muzaffer Emül, Ümit Birinci, Ahmet Üney, Aziz Çetinkaya, Yasin Metehan Canpolat, Emre Aydın, Erdi İzgi, Halil Arslan, Semih Aktürk, Alper Günver, Semih Say, Cihan Batmaz, Hasan Demirdöven, Volkan Okatan, Mustafa Mutlu, İlyas Taşkolu ve Arif Koca gibi tanık ifadeleri ve diğer delillerle anlaşıldığı,

ÇALINAN SORULAR

Şüpheli Veli Ceylan hakkında;

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün 155 ihbar hattı, ile gelen telefon ihbarında, şüphelinin askeri lise sınavlarına cemaat tarafından soruların verilmesi sayesinde ağabeyi ile birlikte kazandığı, ağabeyinin sağlık muayenesinde elendiği, bu şahsın ise kazandığı ve PDY üyesi olduğunu değerlendirdiği şeklinde ihbar yapıldığı ve bunun tutanağa bağlandığı,

Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydına rastlanmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim dershane, okul vs durumları ve Fetö ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği, ayrıca Bank Asya bünyesinde banka hesabına rastlanmadığı, ancak 21.10.2016 tarihli MAS AK raporuna göre;

İş Bankası hesabında 2011 yılı içinde 3 farklı işlemle 12.500 TL havale gönderilmiş ve gönderen hesabın Yusuf Kasap'a ait olduğu tespit edilmiş ve şahsında FETÖ ile bağlantılı olduğu ve Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aleyhinde işlem yapıldığı,

Yine şüphelinin banka hareketlerinde adı geçen şahıslardan birinin de Yasin Candemir olduğu, bu şahsında FETÖ ile bağlantılı olduğu ve aleyhinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğünün anlaşıldığı,

İlgilinin doğum ve sabıkasızlık kaydının dosyamıza eklendiği, şahsın kamu görevinden ihraç edildiği, arama el koyma ve gözaltı yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu, 08.08.2016 tarihinde tutuklandığı, savunmasının alındığı ve savunmasında suçsuz olduğunu beyan ettiği görülmüştür.