Van Tuşba GSL Bolu’ya misafir oldu

Haber: Esra Öztürk

Van’dan gelen misafirlerle Bolu Güzel Sanatlar Lisesinde buluşan Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, orkestra ve korodan mini bir konser dinledi. Öğretmen ve öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Tepe, “Sizi dinlemekten büyük bir keyif aldım. Öğretmenler ve öğrenciler hep beraber çok güzel bir ekip olmuşsunuz, sizi tebrik ediyorum. Bu tür programların en güzel tarafı da memleketimizin farklı şehirlerinde yaşayan insanların buluşmasıdır. Birbirimizi tanıdıkça aslında birbirimize ne kadar benzediğimizi ve aynı kaderleri yaşadığımızı görüyoruz. Baş, göz üstüne geldiniz hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.