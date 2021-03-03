Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Hastanemiz Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi ile Merkez Ünitede Bulunan Kazan Dairelerinin Vana Sistemlerinin Tamiri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Vana sistemleri tamir edilecek
HASTANEMİZ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK ÜNİTESİ İLE MERKEZ ÜNİTEDE BULUNAN KAZAN DAİRELERİNİN VANA SİSTEMLERİNİN TAMİRİ DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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