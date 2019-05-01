Van’dan, Bolu’ya operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda arasında Bolu’nun da bulunduğu sekiz farklı ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van’dan, Bolu’ya operasyon

Haber: Esra Öztürk

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, ardışık arama/büfe-ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade/teşhis bulunan örgüt üyesi olan şüpheli muvazzaf 3 subay ve 7 astsubay için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 30 Nisan'da Van merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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