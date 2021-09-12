“Var olacağız Eylül’lere rağmen!”

Haber: Okay Özcan

Bolu Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili, İl Başkanı Danışmanı Ramazan Üzmez, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Üzmez, “ 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümün de tüm demokrasi ve tam bağımsız Türkiye sevdalısı ülkücü şehitlerimiz ve gazilerimiz ve taş medreseli ülkücü büyüklerimizin ve milletimizin bu hain darbe teşebbüsünde canı yanan tüm anne ve babalara selam ve sevgi ve de saygılarımı sunarım milletine devletine namlu çevirmiş hiç bir üniformalı haine selam durmam diyen ülkücü hareket asla ve asla milletinin bağımsızlığından milli iradenin ve demokrasinin ışığından ayrılmayacak Atatürk ilke ve inkılaplarına cumhuriyetin şaşmaz ve değiştirilemez değerlerine önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyerek sahip çıkacaktır. Yaşasın tam bağımsız güçlü Türkiye Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadelerine yer verdi.