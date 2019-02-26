Varank, “Her zaman temiz siyasetten yana olduk”



Haber: C. Kutay Aykan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaret için geldiği ilimizde öncelikle Organize Sanayi Bölgesindeki işverenlerle bir araya geldi. Bakan Mustafa Varank’a Bolu valisi Ahmet Ümit’in yanı sıra AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, AK Parti Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve çok sayıda partili de eşlik etti. Fabrika sahipleriyle yapılan toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Tüm çabalarımız, milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla, dünya ile rekabetçi bir sanayi altyapısı kurmak ve teknolojiyle kalkınan Türkiye hedefine ulaşmak. Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak en temel önceliğimiz. Sizden beklentimiz; işgücünüzü sahiplenip üretim faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz. Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğimiz devam ediyor. OSB'lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Sanayideki temaslarının ardından il merkezine gelen Bakan Mustafa Varank ve beraberindeki heyet, Bolu Valisi Ahmet Ümit’i ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Varank, İzzet Baysal Caddesi’nde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Varank ayrıca, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığını da ziyaret etti. Varank’ı burada MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, MHP Bolu Teşkilatı yöneticileri ve ülkücüler karşıladı. MHP ve Ülkü Ocakları ziyaretleri sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bolu İl Başkanlığına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Mustafa Varank sanayi esnafını ziyaret ettiklerini belirterek, “Tüm Türkiye'de şehrin içinde kalmış sanayi alanlarının daha uygun yerlere taşınmasını ve sanayicilerimizin, üreticilerimizin kendilerine yakışan üretim dostu alanlarda üretim yapmalarını istiyoruz. Oradaki esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik, onların bizlerden destek talepleri oldu. Zaten Murat Kurum bakanımız, geçen hafta buraya geldi. O, bu işin üstadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile inşallah biz de Bakanlık olarak oradaki sanayicimizin yeni yapılacak siteye taşınmasıyla ilgili elimizden gelen bütün desteği vereceğiz” diye konuştu.

Varank, Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) de ziyaret ettiklerini ifade ederek, “OSB'nin genişlemesiyle ilgili bir mevzu var. Sanayicilerimiz Bolu'da üretim yapabilmek, istihdam sağlayabilmek için yer arayışında. İnşallah Bolu OSB'nin ikinci etabı ya da yeni bir OSB'nin kurulmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğimizi ilan ettik. Orada bir yer seçimi sürecinin yapılması lazım. Yer seçimi süreciyle birlikte biz de inşallah OSB'ye yeni bir alan kazandırmış olacağız” dedi.

“HER ZAMAN TEMİZ SİYASETTEN, DOĞRU SİYASETTEN YANA OLDUK”

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'in de projelerine destek vereceklerini belirten Varank, bu projelerden bahsetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütün dertlerinin Türkiye'yi kalkındırmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak olduğunu vurgulayarak, “Bunun için canla başla mücadele ediyoruz, projeler geliştiriyoruz ama karşımızda maalesef 'zillet ittifakı' dediğimiz bir ittifak var. Siz bunların size bir projeyle geldiğini duymazsınız. Ortaya koydukları bir fikir ile karşınıza çıktıklarını duymazsınız. Bunların sadece bir derdi var, o da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüdüğü bu kutlu yolculukta önüne taş koymak. Ben biliyorum ki, Bolulu kardeşlerim buna müsaade etmeyecek ve 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz her zaman temiz siyasetten, doğru siyasetten yana olduk” açıklamalarında bulundu.

Konuşmasının devamında yerel seçimlerinin önemine de değinen Mustafa Varank şunları söyledi: “Bu seçimleri sadece belediyecilik seçimi olarak, yerel yönetimlerle ilgili seçim olarak görmüyoruz. Etrafımızı izliyorsunuz; Türkiye'nin etrafında dönen dolapları görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde süreçleri izliyorsunuz. Biz bu seçimleri aynı zamanda bir beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz. Allah razı olsun MHP'li kardeşlerimiz bize müthiş bir destek verdi. Bu seçimde beraber hareket etmek üzere aynı yolda yürüyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz bu işe pazara kadar değil, mezara kadar ahdederek çıktık ve bundan sonra da Türkiye'nin bekası için yol yürümeye devam edeceğiz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşılıp, herkesin elini sıkıp, gönül belediyeciliği anlatılarak destek istenmesi için partililerden söz aldı.