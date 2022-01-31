Varlığı bırakıp yokluğa sığınan bu adam kim?

Bolu doğumlu olan ve yıllarca Bolu’da yaşadıktan sonra varını yoğunu, ailesini bırakıp İstanbul’da bir otelde yalnız başına yaşayan 52 yaşındaki Turan Tepe’nin kim olduğu merak konusu oldu.

Varlığı bırakıp yokluğa sığınan bu adam kim?

Haber: C. Kutay Aykan

İnsan kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yeniliyor. Hayat ise kaybettiğimiz yerden yeniden başlıyor. Bazen bir sokak başında bazen bir köprü altında onlara rastlamak mümkün. Bunlardan birisi ise 52 yaşındaki Bolulu Turan Tepe.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde kalan Turan Tepe (52), Bolulu. Kendisine yöneltilen sorulara adeta cevapsız kalıyor. Ne yaşadı, neler yaşattı, neden Bolu’yu ter etti, kimse tarafından bilinmiyor. Yüzündeki ifade donuk ve üzgün. "İyi misin?" sorusuna ise; "İyi desem ne oluyor sanki" yanıtını veriyor. 2 çocuğu ve 2 eşinin olduğunu ama 10 yıldır hiçbiriyle görüşmediğini söylüyor. "Neden?" denildiğinde, "Boş ver" deyip geçiştiriyor. En son ne zaman lokantada yemek yediğini hatırlamıyor. "Bolu'da tarlalarım, evim vardı. Her şeyi bırakıp, çekip gittim" diyerek derin bir sessizliğe gömülüyor.

Bu ilginç insanın nasıl bir hikayesi var Bolu’da merak konusu oldu. Kimden veya kimlerden kaçıp, İstanbul’da sessizliğe büründü. Varlıt içerisindeyken, neden yokluğu seçtiği de Kaflarda soru işaretine neden oldu.

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