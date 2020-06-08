“Varlıklarımıza her zaman sahip çıkacağız”

Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesinin Domuz Alanı mevkiinde bulunan su kaynaklarının hat çekilerek başka yerlere aktarıldığı öğrenildi. Konuyu haber alan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, bölgeye hemen bir ekip göndererek inceleme yaptırdı. Yapılan incelemelerde ilçe kurumlarının bilgisi ve oluru haricinde su alımı için hatlar çekildiği tespit edildi. Başkan Turhan Bulut konuyla ilgili olarak yapılan işlemlerin iptali için yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

“VARLIKLARIMIZA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başkan Bulut, söz konusu olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “6 Haziran Cumartesi günü ilçemiz sınırları içerisinde, Domuz Alanı mevkiinde bulunan su kaynaklarımıza yönelik bir müdahale olduğu haberi tarafımıza iletilmiştir. Mengen Belediyesi Fen işleri ekibimiz görevlendirilerek olay yerinde incelemelerde bulunmuştur. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, mevcut alan üzerinde ilçemiz ilgili kurumları bilgisi ve oluru olmadan su alımına yönelik hatların çekildiği tespit edilmiştir. Konu hakkındaki ilgili kurum ve yetkililerce ön görüşmelerde bulunulmuş olup önümüzdeki günlerde Mengen Belediyesi olarak, yapılan işlemlerin iptaline yönelik yasal girişimler başlatılacaktır.”