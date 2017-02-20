Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde Göynük Belediyesi personelleri ve eşleriyle birlikte başlatılan kampanya ile örülen el emeği atkı ve bereler Muş’un Varto ilçesinde Kaymakam Mehmet Nuri Çetin tarafından Mehmetçiklere dağıtıldı.

Varto ilçesi Çaylar Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli bulunan güvenlik güçlerine atkı ve bere dağıtımına katılan ve askerlere gönderilen atkı ve berelerinin manevi değerinin çok büyük olduğunu dile getiren Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, “Daha önceden kaymakamlık görevini yaptığım Göynük’ten böylesine anlamlı bir yardım gelmesi bizi çok sevindirdi.

Askerlerimizin karda kışta görevlerini ifa ettiklerinden dolayı Göynük’teki anne ve bacılarımızın, duaları ile beraber gönderdikleri manevi değeri çok yüksek olan atkı ve bereleri güvenlik güçlerimize tek tek dağıttık. Burada zor şartlar altında vatani görevini yapan Mehmetçiklerimizi unutmayan Göynük Belediye Başkanımız Sayın Kemal Kazan ile Göynük Belediyesi personelleri ve eşlerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim ”dedi.

Atkı ve berelerini Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’in elinden alan askerler de kendilerini unutmayan ve atkı ve bere gönderen Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’a ve belediye personeli ile eşlerine teşekkürlerini belirttiler.