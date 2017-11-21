Haber: Semih BAYKAL

İlimizde sıkça Cittaslow olma yolunda gündeme gelen Mudurnu’yu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ziyaret etti. Şahin, 90’lı yıllarda kaymakam olarak görev yaptığı Mudurnu’da bir takım ziyaretlerde bulundu. Görev yaptığı dönemde çalışma arkadaşlarını da ihmal etmeyen Şahin, ilçede kapı kapı dolaştı.

Vali Şahin, Mudurnu’da kaymakamlık yaptığı dönemde Hacıalimler köyünde ikamet eden çalışma arkadaşlarını da ziyaret etti. Şahin’in ziyaretinde ise kendisi ile görev yapan yaşlı köylü Hamdi ile duygusal anlar yaşandı.