Vasiyeti gerçekleştirildi, aracı Türk Kızılay’ına bağışlandı

Haber: Ceylan Beykoz
İlimizde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden 81 yaşındaki Recep Coşkun'un otomobili, vasiyeti üzerine oğlu tarafından Türk Kızılay'a bağışlandı.İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan Recep Coşkun, 23 Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanması sonucu hastanede tedavi altına alındı.
Sağlık durumu kötüye gidince refakatçi oğlunu yanına çağıran Coşkun, kıymetli eşyalarını kardeşleri arasında paylaştırmasını, 2012 model otomobilini de Türk Kızılay'a bağışlamasını vasiyet etti.