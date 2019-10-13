Vatan haini tutuklandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, BAİBÜ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olduğu belirlenen vatan haini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından evinden gözaltına alınarak şubeye götürüldü. Burada ifadesi alınan öğrenci önce Savcılığa ardından da mahkemeye sevk edildi. Vatan hani tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre; “Barış Pınarı" operasyonu ile ilişkili olarak, 7-9 Ekim 2019 tarihlerinde, sosyal medyada silahlı terör örgütünü öven ve destekleyen, terör örgütü propagandası niteliğindeki sosyal medya paylaşımlarında bulunan 1 şüpheli hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli 10/10/2019 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, evinde ve üzerinde yapılan arama neticesinde dijital materyallere el konulmuş, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklama talebi ile 12/10/2019 tarihinde Bolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır.