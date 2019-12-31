“Vatandaş CHP’ye daha sıcak bakıyor”

Haber: N. Halid Altundal

İlçe kongrelerini birer birer gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi’nde(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, kongre sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. İlçe kongrelerinin katılımcı ve samimi ortamlarda gerçekleştiğini ifade eden CHP İl Başkanı Kazım Karsu açıklamasında, “İnsanlar bize daha yakın bakıyorlar, daha sıcak davranıyorlar, görüyorum. Daha önceki kongrelerde ufak tefek sorunlar vardı, onları giderdik. İnsanlar bize daha sıcak bakıyorlar, çünkü iktidara doğru yürüdüğümüz görülüyor. Mesela Seben Kongresinde salonu doldurduk, Göynük Kongresi önümüzdeki hafta içinde olacak. Mudurnu yine yoğun katılımla gerçekleşti, belediyeyi kaybetmemize rağmen Mudurnu’da hareketli bir kongre geçirdik. Mengen Belediyesi bizim belediye, orada da salona sığmadı insanlar. Hatta ‘Niye büyük salon tutmadınız?’ diye serzenişte bulundum. Geçtiğimiz gün Yeniçağa’da idik. Yeniçağa’da bile salonu doldurduk, insanlar sığmadılar. Bunlar güzel şeyler” dedi.

“İTTİFAK, HEYECANI ARTIRIYOR, KAZANMA ŞANSINI YÜKSELTİYOR”

İnsanların kendilerine daha sıcak baktıklarının altını çizen CHP İl Başkanı Karsu açıklamasının devamında, “Bolu Belediyesini almış oluşumuz, Ankara ve İstanbul Belediyelerini almış oluşumuz çok etkili diye düşünüyorum. Bir diğer etki ise partiler arasındaki ittifak. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Partinin ittifak kurmuş olması heyecanı artırıyor, kazanma şansını yükseltiyor, insanların daha iyi bakmasına sebep oluyor, çok memnun oluyoruz. Kongrelerde başarılıyız. Gerçekten kongrelerde ilçeler bazında bakış açılarının çok değiştiğini görüyoruz. İnsanların Cumhuriyet Halk Partisine daha sıcak olarak baktığını, problemlerini çözücü birini bulduklarına inanıyor olduklarını düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz kongreler sonucunda ilçe başkanlığına seçilen arkadaşlarımızın başarılı olacağına inancımız tam” diye konuştu.

“VATANDAŞ İKTİDAR PARTİSİ KORKUSUNU AŞIYOR”

Yörelerde vatandaşların iktidar baskısı korkusunu aştığını belirten Kazım Karsu açıklamalarının sonunda ise şunları söyledi: “Yörelerde bir korku vardı eskiden, iktidar baskısı korkusu. İnsanlar onları yavaş yavaş aşıyor. Bir ilçemizde yaptığımız kongrede vatandaşlarımızdan biri geldi ‘İl Başkanı ile tanışmak istiyorum’ diye. Yanıma oturttum. ‘Eskiden CHP’liler geldiği zaman biz evimize kaçıyorduk’ dedi. Niye dedim. ‘Ya tokalaşırken bile bunlar muhalefet, bunlar CHP’den diye iktidardan bir sıkıntı olur mu, çocuklarımız okullarda okuyor, okuyan çocuklarımızın yurt sorunu var, acaba çalışan çocuklarımıza falan bir sıkıntı olur mu diye düşünüyorduk’ dedi. Bu artık vatandaşın iktidar partisi korkusunu aştığını, iktidar partisi baskısının azaldığını gösteriyor. Bu insanların bize bakışını değiştirdiğini gösteriyor. Belediyelerin kazanılmış olması, belediyeyi yönetenlerin bizim arkadaşlarımız oluşu ekstradan bir destek oluyor.”

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatında bugüne kadar Mudurnu, Seben, Kıbrıscık, Dörtdivan, Mengen ve Yeniçağa olmak üzere 6 ilçe kongresi gerçekleştirildi. CHP’de kongrelerin Gerede ve Göynük’te yılbaşı sonrası devam edeceği öğrenilirken son olarak ise Merkez İlçe kongresi yapılacak.