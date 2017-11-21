Haber: Semih BAYKAL

Hafta sonu motosikleti ile Gölcük Milli Parkı’nı ziyaret eden Mert Açıkgöz isimli vatandaş, giriş ücretini ödedikten sonra kendisine makbuz verilmemesi üzerine tepki gösterdi. Açıkgöz’e tepkisi üzerine 12 liralık fiş verilince ortalık daha çok kızıştı. Ödediği para kadar fiş verilmesini isteyen Açıkgöz, “Benden 20 lira alıyorsun 12 liralık fiş veriyorsun. Ver kardeşim benim fişimi” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine parkın girişinde görev yapan çalışanlar Açıkgöz’e ödediği miktar kadar fiş verdi. Açıkgöz yaşananları an ve an kayda alırken, olay akıllarda soru işareti bıraktı.