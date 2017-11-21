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21 Kasım 2017 Salı
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    • Vatandaş fiş istedi olanlar oldu

    Bolu’nun gözde turistik mekanı olan ve özellik hafta sonu yüzlerce vatandaşı ağırlayan Gölcük Milli Parkı’nın, girişinde görevliler ile vatandaş arasında fiş krizi yaşandı.

    21 Kasım 2017 Salı 09:54
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    Vatandaş fiş istedi olanlar oldu

    Haber: Semih BAYKAL

    Hafta sonu motosikleti ile Gölcük Milli Parkı’nı ziyaret eden Mert Açıkgöz isimli vatandaş, giriş ücretini ödedikten sonra kendisine makbuz verilmemesi üzerine tepki gösterdi. Açıkgöz’e tepkisi üzerine 12 liralık fiş verilince ortalık daha çok kızıştı. Ödediği para kadar fiş verilmesini isteyen Açıkgöz, “Benden 20 lira alıyorsun 12 liralık fiş veriyorsun. Ver kardeşim benim fişimi” diyerek tepki gösterdi.

    Bunun üzerine parkın girişinde görev yapan çalışanlar Açıkgöz’e ödediği miktar kadar fiş verdi. Açıkgöz yaşananları an ve an kayda alırken, olay akıllarda soru işareti bıraktı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Gözde, Turistik, Mekanı, Olan

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