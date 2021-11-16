Vatandaş gelen zamlardan dertli

Özel Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde temel gıda malzemelerine, doğalgaza, araç yakıtlarına belirli aralıkla zam geldi. Son gelen zamları da Bolulu vatandaşlarımız GündemTVekranlarında değerlendirdi.Zamların bir an önce önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, “bizde şaşırdık gelen zamlara”, “Bu yaşıma girdim böyle zam görmedim”, “Gerçekten geçinmek zor”, “alacak gücümüz yok” ifadelerine yer verdi. Öte yandan gelen zamların normal olduğunu ifade eden bir vatandaşımız ise, “İnsan ayağını yorganına göre uzatacak” dedi.

İşte vatandaşlarımızın söyledikleri;

“EVDEKİ TORUN BÜYÜYOR, GELİŞEN TÜRKİYE’DEN BEN BÜYÜMEYİ HİÇ GÖREMİYORUM”

Hükümetin değişmesini ve işini bilen birilerinin başa gelmesini söyleyen Veli Albayrak, “Gelen zamları değil de ben elimdeki kredi borçlarını nasıl ödeyeceğim onu düşünüyorum. Gelen zamlarda ekonomistlerin işi, ekonomistler ne derse o oluyor. Bizim Türkiye’mizde her şeyden çok iyi anlayan bir ekonomist başkanımız var. O ne derse o oluyor. Bizim aldığımız maaş belli, gelen borçlar belli. Ekonomiden anlamak için önce insanın cebinde para olması lazım. Para olacak ki ben hesap yapacağım. Benim cebimde para olmadıktan sonra ben ekonomiden ne anlarım. Parayı da biz emeklilere çok görüyorlar zaten layık görmüyorlar. Cumhurbaşkanımız diyor ki biz sizi kuyruklardan kurtardık. Şuanda kuyruk olmasa bile vitrinlerde görüyoruz, alacak gücümüz yok. Kuyruk olsa ne olur? Olmasa ne olur? ‘gelişen Türkiye’, ‘gelişen Türkiye’ ‘Yüzde bilmem kaç büyüme oldu’ ya arkadaş, benim evdeki torun büyüyor, gelişen Türkiye’den ben büyümeyi hiç göremiyorum. Bu hükümetin artık tamamen bırakması lazım. Artık bıraksın da halkta rahat etsin ve bilenler gelsin. Bir hükümet ekonomi ile gelir ekonomi ile gider. Millet cebine bakıyor, evdeki çocuğunun istikbaline bakıyor. Kalkınan Türkiye’de değil 50 yıl geriye giden Türkiye’de yaşıyoruz biz. Biz gençlerden çok ümitliyiz. İnşallah gençler bu duruma dur demesini bileceksiniz” ifadelerini kullandı.

“İNSAN AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZATACAK”

Ayşe Dağlı, “gelen zamlar normal. Geçinebiliyorum. Gelen zamlar standartlara göre normal. Millet geçinemiyorsa, neden herkesin eli poşetlerle dolu? Neden oteller tıklım tıklım dolu? İnsan ayağını yorganına göre uzatacak. Eskiden yokluk vardı. Şimdi her şey güzel” dedi.

“ÖYLE GÜLLÜK GÜLİSTANLIK BİR TÜRKİYE YOK”

Böyle zam görmediğini ifade eden Cafer Usta, “Bu yaşıma girdim böyle zam görmedim. 2 buçuk milyar maaşla nasıl geçineceksin. 400 lira doğalgaz, 100 lira elektrik, 100 lira su, hani bunun yağı hani bunun zeytini peyniri. 1 kilo peynir 50-60 lira. Bu zam furyası insanları delirtecek. Bir kilo zeytin yağının kilosu olmuş 95 lira. Hala daha konuşuyorlar ‘Güllük gülistanlık’. Öyle güllük gülistanlık bir Türkiye yok” dedi.

“15’İNDE MAAŞ ALIYORUZ, 15’İNDE BİTİYOR”

Zamların önüne geçilmesini belirten MevlütBüyüksoy, “bizde şaşırdık gelen zamlara. Akşam yat sabah zam. Zor zahmet geçiniyoruz. Ayın 15’inde maaş alıyoruz, 15’inde bitiyor. Yetkililer bu zamları durdursun. Başka diyeceğimiz yok” dedi.

“YETKİLİLERE BİR ÇAĞRIM YOK, ÇAĞIRSAK DA DUYMUYORLAR ZATEN”

Geçinemeyen vatandaşların çok fazla olduğunu söyleyen Şevval Altınsoy, “çok şükür durumumuz var ama etrafımızda geçinemeyen insan çok fazla. Herkes zamlardan çok şikayetçi. Gelen zamlardaki fiyat artışını gün gün görüyoruz. Yetkililere bir çağrım yok, çağırsak da duymuyorlar zaten. Umarım milletimiz akıllanır bundan sonra ona göre davranır” diye konuştu.

“GELEN ZAMLARLA MAAŞIMIZ ARTIK SIFIRLANDI”

Alım gücünün zorlaştığını dile getiren Emekli Öğretmen Gülbahar Beyhan, “gelen zamlarla maaşımız artık sıfırlandı. Gerçekten geçinmek zor. Hükümetin bu kadar dövizi serbest bırakmasının sonucunu çok kötü göreceğiz. Halkın gerçekten alım gücü zorlaştı. Sonumuz hayrolsun diyorum. Her zaman ülkemin geleceğini düşünürüm. Keşke enflasyon sıfır olsa da bizim maaşımız aynı olsa, geçim sıkıntısı geçmeden yaşayabilsek. Ama artık satacak bir şeyimiz de kalmadı” şeklinde konuştu.