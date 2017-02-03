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03 Şubat 2017 Cuma
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    • Vatandaş ‘HAYIR’ dedi

    Vatandaşlar referanduma sunulan 18 maddelik Anayasa değişiklik paketini yorumladılar. Bolulu vatandaşlar Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumu yorumladı. Vatandaşların birçoğu Anayasa değişikliğine “Hayır” oyu vereceğini belirtti.

    03 Şubat 2017 Cuma 12:35
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    Vatandaş ‘HAYIR’ dedi
     

    Haber;FARUK ÇİDEM

    Vatandaşlar referandum öncesi düşüncelerini gazetemiz muhabirleriyle paylaştılar. Bolu'da, vatandaşlar 26 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılması ön görülen referandumla ilgili düşüncelerini açıkladılar. Referandum öncesi muhabirlerimize konuşan Bolulu vatandaşların çoğunluğu "Hayır" oyu kullanacaklarını söylediler. Anayasa'da değişikliğe uğrayacak olan maddeleri hala okumadığını söyleyen bazı vatandaşlar ise, kararsız olduklarını ama maddeleri okuyunca kararlarını vereceklerini ifade ettiler.

     

    Arif Avcı (Esnaf);

    Referandumda evet diyeceklerini belirten 51 yaşındaki Arif Avcı, “Ben Adapazarı’nda yaşıyorum. 15 Temmuz olaylarından sonra bu başkanlık sistemi de geldiği için buna evet dememek için Türkiye’yi ya sevmeyecek yada deli olmak gerekir. Evet dememek için. İkinci şarta gelirsek Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için, dünya için ve İslam alemi için bundan daha iyi bir lider olmaz” diye konuştu.

     

    Kader Şahin (Ev hanımı);

    Referandum da hayır oyu kullanacağını açıklayan Kader Şahin, “Başkanlık sistemine kesinlikle karşıyız, istemiyoruz. Referandumda hayır oyu kullanacağım. Bir Cumhuriyet Kadını olarak fikri hür vicdanı hür bir nesil yetişmesi için hiçbir karar yetkisini bir kişiye devretmeyeceğim. Güzel ülkemin geleceğine sahip çıkmak adına Anayasa Değişikliği referandum oylamasında hayır diyeceğim ” dedi.

     

    Nazım Onur Yaman ( Memur);

    “Memleketin tüm sorunları bitti şimdi sıra rejim değişikliğine geldi. Daha cumhuriyeti tam anlamıyla sindirememiş bir toplum olarak başkanlık sisteminin ne getireceğini bilmeden üzerine atlamayı doğru bulmuyorum. 18 Maddelik değişikliğin çoğunun şimdi diktatör olduğu gerekçesi ile devirmeye çalıştıkları Suriye anayasasından olduğunu öğrenmem Hayır oyu verecek olmamdaki en önemli etken” ifadelerini kullandı.

     

    Yasemin Yılmaz (Ücretli çalışan );

    “Referandum oylamasında cevabım kesinlikle hayır olacak. Benim yaşadığım ülke Türkiye Cumhuriyeti. Ve ülkemin ne isminin nede yönetim şeklinin değişmesini istemiyorum. Tüm yetileri tek elde toplayacak olan yeni başkanlık sisteminin ülkem, çevrem ve şahsım için iyilik getirmeyeceğini düşünüyorum. Bu düşüncelerim sebebi ile de yapılacak olan referandum oylamasında hayır oyu vereceğim”  diye konuştu.

     

     

    Çoşkun Bilir (Öğrenci);

    Çoşkun Bilir isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, “Güçlü bir Türkiye için, istikrar için ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için başkanlık sistemine ve referandumda evet diyorum. Bundan önceki yılları da biliyoruz. Sağlıkta olanları, kuyrukta dizildiğimiz günleri de gördük. Bunları vatandaşımız unutmasın. Unutmasın ki iç rahatlığıyla evet desin” şeklinde konuştu

     

    Bulut Altundal (Öğrenci);

    “Libya’da Kaddafi, Irak’ta Saddam, Suriye’de Esed örnekleri önümüzde dururken yeni bir örnek oluşturmak hata olur. Hata yapmamak ve geleceğimi bir kişinin ipoteğine vermemek için hayır diyorum. 15 yıldır memleketi yönetenler ne istedi de yapamadı. Şimdi daha fazla hizmet gerekçesi ile yeni yetkiler istiyorlar. Yıllardır memlekette olan her şeyin siyasi sorumlusunun gayet doğal olarak bu iktidar olduğunu unutmamak lazım” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Vatandaşlar, Referanduma, Sunulan, 18, Maddelik

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