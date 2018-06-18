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18 Haziran 2018 Pazartesi
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    • “Vatandaş ile devlet kavgalı olmaktan çıktı”

    Ak Parti Milletvekili Adayı Metin Vural, 13 milyon insanı ilgilendiren ‘İmar Barışı’ düzenlemesiyle ilgili konuştu.

    18 Haziran 2018 Pazartesi 16:28
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    “Vatandaş ile devlet kavgalı olmaktan çıktı”

    Haber: Aysun Beykoz

    24 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kala Ak Parti Milletvekili Adayı Metin Vural, seçim çalışmalarını Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi’ni ziyaret ederek sürdürdü. Gerçekleşen kurum ziyaretlerinde personellerle ve vatandaşlarla sohbet eden ve Pazar günü yapılacak seçimlerde “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Milletvekili Adayı Metin Vural, ayrıca İmar Barışı başvurularıyla ilgili de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.

    İmar sorunu yaşayan milyonların yüzünü güldüren düzenlemeye Boluluların da yoğun ilgi gösterdiğini öğrenen Metin Vural, burada yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere AK Parti hükümetimiz geçtiğimiz günlerde İmar Barışı Yasası’nı çıkardı. Bu yasa Türkiye’de yaklaşık 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Ülke genelinde 2 milyon kişi yasadan yararlanmak için başvuruda bulundu. Bolulu vatandaşlarımızda bu yasadan yararlanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müze gelerek başvurularını yapıyorlar. Burada yetkililerden aldığımız bilgilere göre günde yaklaşık 150 kişi İmar Barışı başvurusunda bulunuyor” dedi.   “AK Parti hükümeti her zaman milletinin yanında olmuştur” diyen Metin Vural, “İmar Barışı Yasası ile artık vatandaş ile devlet kavgalı olmaktan çıktı. Bolulu vatandaşlarımıza, ülkemizde bu tür sorunları yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.  Durmak yok yola devam!” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Milletvekili, Adayı, Metin

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