Vatandaş istediği aşıyı seçebilecek!

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca, yapılan aşılamada toplam uygulanan aşı sayısı 16 milyonu geçti. Ülkemizde yürütülen aşı çalışmalarına Çin’in Sinovac aşısının yanı sıra Alman BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Bakanlık depolarına yerleştirildi. Aşılar saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak olan BionTech aşısının, Nisan’da 4,5 milyon doza ulaşacağı belirtiliyor.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AŞI DUYURUSU

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara aşı duyurusu yapıldı. Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda vatandaşların BionTech veya Sinovac aşılarından birini tercih edilebileceği bildirildi. Sağlık Müdürlüğü duyurusunda, “Sağlık Bakanlığımızca belirlenen aşı uygulanacak grup sırası gelen vatandaşlarımız; SINOVAC ya da BIONTECH aşısı tercihinizi yapıp MHRS web, MHRS mobil, ALO 182, e-Nabız, Aile Hekimleri veya Hastanelerimizden randevu alarak aşınızı olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.