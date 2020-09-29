Vatandaş istiyor, Başkan Allar asfaltlatıyor

Haber: BMA

Gerede ilçesinde inşaat malzemecileri, çevre esnaf ve mahalle sakinlerinin toz ve külden rahatsız olmaları üzerine Fen İşleri Müdürlüğü’ne talimat veren Belediye Başkanı Mustafa Allar bölgeyi asfalta kavuşturdu.

ASFALT ÇALIŞMALARI ESENTEPE’DE DEVAM EDİYOR

Gerede’de Eylül ayı itibariyle başlayan asfalt çalışmaları; İnşaat malzemecileri bölgesinden sonra Esentepe Mesireliği yolunda devam ediyor. İlçe halkı çalışmalardan oldukça memnun kalırken, çetin geçen kış şartları ve inşaat yapıları yüzünden yıpranan yolları asfaltladığı için Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ediyorlar.

“ÇALIŞMALARIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEK”

Tamamlanan ve devam eden asfalt çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Eylül ayında başlattığımız asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Halkımızdan gelen istekler doğrultusunda ve Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen bölgelerde asfalt çalışmalarımız ediyor. İnşaat malzemecilerimizin bulunduğu bölgenin asfaltlanmasından sonra, çalışmalar yerli yabancı binlerce turistin misafir olduğu Esentepe Mesireliğinde devam ediyor. Çalışmalarımız ilçemizin ve vatandaşlarımızın menfaatlerinde doğrultusunda devam edecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.